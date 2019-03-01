«Облкоммунэнерго» заплатит 30 млн министерству госимущества Свердловской области

Арбитражный суд установил, что в 2014 году министерство по управлению госимуществом и АО «Облкоммунэнерго» заключили между собой договоры аренды объектов теплоснабжения, находящихся в казне Свердловской области. Срок аренды, по договорам, составлял три года с момента передачи имущества. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы также определялись договором.

В исковом заявлении министерство просило взыскать с АО «Облкоммунэнерго» задолженность по аренде в период с января по декабрь 2016 года в размере 22,5 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами – 8 млн рублей.

В обосновании возражений АО «Облкоммунэнерго» указал на то, что истец не учел сумму в 21 млн рублей, которую компания потратила на капитальный ремонт арендуемых объектов. Однако суд не нашел оснований для зачета в счет арендной платы стоимости выполненных ответчиком работ, так как АО «Облкоммунэнерго» не предоставило согласие арендодателя на проведение ремонта.