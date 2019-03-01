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«Облкоммунэнерго» заплатит 30 млн министерству госимущества Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Облкоммунэнерго» заплатит 30 млн министерству госимущества Свердловской области

Сегодня, 17:57ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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