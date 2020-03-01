Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику
Сегодня, 15:06ЭкономикаФото: kremlin.ru
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Сегодня, 1 марта, в Кремле прошло совещание с представителями нефтяных компаний и кабинета министров, где Владимир Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на экономику мира, пишет РИА Новости.
По словам главы государства, последствия заболевания уже затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей. При этом в России заболеваемость китайским вирусом находится под контролем.
Также Владимир Путин отметил, что на совещании хочет обсудить с руководителями нефтегазовых компаний реакцию на происходящее на мировых сырьевых рынках в связи с коронавирусом.
Ранее глава минфина Антон Силуанов заявил, что из-за инфекции Россия теряет в товарообороте с Китаем один миллиард рублей в день.
По информации на 1 марта количество зараженных коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 86 тысяч человек, умерло почти три тысячи.
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