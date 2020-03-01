Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику

По словам главы государства, последствия заболевания уже затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей. При этом в России заболеваемость китайским вирусом находится под контролем.

Также Владимир Путин отметил, что на совещании хочет обсудить с руководителями нефтегазовых компаний реакцию на происходящее на мировых сырьевых рынках в связи с коронавирусом.

Ранее глава минфина Антон Силуанов заявил, что из-за инфекции Россия теряет в товарообороте с Китаем один миллиард рублей в день.