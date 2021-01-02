1,2 миллиарда рублей выделено Свердловской области на модернизацию дорог

Данная сумма будет выделена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства РФ.
Первая сумма денег будет направлена в финансирование «капиталоемких мероприятий в городских агломерациях». Вторая часть денег пойдет на ремонт региональных или муниципальных дорог.
Всего региона Российской Федерации было выделено 100 миллиардов рублей. Михаил Мишустин высказался о том, что все работы должны быть выполнены в срок.
Напомним, в конце февраля стало известно, что Свердловская область получит 124 миллиона рублей на благоустройство школ.