1,2 миллиарда рублей выделено Свердловской области на модернизацию дорог

1,2 миллиарда рублей выделено Свердловской области на модернизацию дорог

Сегодня, 20:44ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Михаил Мишустин выделил Свердловской области 1,2 миллиарда рублей на модернизацию дорог. Регион получит два транша по 600 миллионов рублей в 2021 году.

Данная сумма будет выделена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства РФ.

Первая сумма денег будет направлена в финансирование «капиталоемких мероприятий в городских агломерациях». Вторая часть денег пойдет на ремонт региональных или муниципальных дорог.

Всего региона Российской Федерации было выделено 100 миллиардов рублей. Михаил Мишустин высказался о том, что все работы должны быть выполнены в срок.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Свердловская область получит 124 миллиона рублей на благоустройство школ.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024
Материалы по теме:
деньгиСвердловская областьремонт дорогдорогиправительство рф
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы