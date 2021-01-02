1,2 миллиарда рублей выделено Свердловской области на модернизацию дорог

Михаил Мишустин выделил Свердловской области 1,2 миллиарда рублей на модернизацию дорог. Регион получит два транша по 600 миллионов рублей в 2021 году.

Данная сумма будет выделена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства РФ. Первая сумма денег будет направлена в финансирование «капиталоемких мероприятий в городских агломерациях». Вторая часть денег пойдет на ремонт региональных или муниципальных дорог. Всего региона Российской Федерации было выделено 100 миллиардов рублей. Михаил Мишустин высказался о том, что все работы должны быть выполнены в срок. Напомним, в конце февраля стало известно, что Свердловская область получит 124 миллиона рублей на благоустройство школ.

Материалы по теме: Балыбердин попросил Мишустина выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter