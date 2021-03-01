Мэрия Екатеринбурга закупит 60 новых автобусов с Wi-Fi на 800 миллионов рублей

В рамках данного проекта будет предусмотрено федеральное финансирование, следует из тендера на портале госзакупок.
В каждом автобусе будут установлены: тахограф, Wi-Fi, оборудование для перевозки маломобильных пассажиров, а также автоматическая система обнаружения и тушения пожара.
Ожидается, что автобусы появятся на рейсах в Екатеринбурге уже в конце 2021 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле увеличат финансирование ремонта трамвайного оборудования уже в 2021 году. Изначально на ремонт выделялось 23,7 миллиона рублей.