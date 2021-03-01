Мэрия Екатеринбурга закупит 60 новых автобусов с Wi-Fi на 800 миллионов рублей

Мэрия Екатеринбурга закупит 60 новых автобусов, которые будут оснащены современными технологиями. На приобретение общественного транспорта мэрия готова выделить 800 миллионов рублей.

В рамках данного проекта будет предусмотрено федеральное финансирование, следует из тендера на портале госзакупок. В каждом автобусе будут установлены: тахограф, Wi-Fi, оборудование для перевозки маломобильных пассажиров, а также автоматическая система обнаружения и тушения пожара. Ожидается, что автобусы появятся на рейсах в Екатеринбурге уже в конце 2021 года. Напомним, в Нижнем Тагиле увеличат финансирование ремонта трамвайного оборудования уже в 2021 году. Изначально на ремонт выделялось 23,7 миллиона рублей. В Нижнем Тагиле увеличат финансирование ремонта трамвайного оборудования

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