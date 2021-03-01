Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 50 тысяч рублей

Сегодня, 17:49ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
За декабрь 2020 года заработок свердловчан увеличился на 4,9%, пишет Е1.
В декабре доходы многих свердловчан увеличились из-за прибавок к зарплате. Например, работникам сферы досуга и культуры удалось заработать около 61,5 тысячи рублей при средней зарплате в 45 тысяч рублей.
Однако, не нужно забывать о вычете 13% налога, после чего зарплаты свердловчан станут меньше.
Самые низкие зарплаты были зафиксированы у работников общепита - около 26 тысяч рублей. Заметная положительная динамика была выявлена у трех областей: IT и связь, сельское хозяйство и здравоохранение.
Напомним, в январе Свердловскстат сообщил об увеличении зарплаты у медицинских и социальных работников. За год показатель увеличился на 3%.