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Средняя зарплата жителей Свердловской области превысила 50 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Свердловской области перешагнула отметку в 50 тысяч рублей и составила 54 298 рублей.

За декабрь 2020 года заработок свердловчан увеличился на 4,9%, пишет Е1.

В декабре доходы многих свердловчан увеличились из-за прибавок к зарплате. Например, работникам сферы досуга и культуры удалось заработать около 61,5 тысячи рублей при средней зарплате в 45 тысяч рублей.

Однако, не нужно забывать о вычете 13% налога, после чего зарплаты свердловчан станут меньше.

Самые низкие зарплаты были зафиксированы у работников общепита - около 26 тысяч рублей. Заметная положительная динамика была выявлена у трех областей: IT и связь, сельское хозяйство и здравоохранение.

Напомним, в январе Свердловскстат сообщил об увеличении зарплаты у медицинских и социальных работников. За год показатель увеличился на 3%.

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