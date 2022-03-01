iHerb приостанавливает отправку заказов в Россию из-за ситуации на Украине

iHerb приостанавливает отправку заказов в Россию из-за ситуации на Украине
iHerb приостанавливает отправку заказов в Россию из-за ситуации на Украине
Сегодня, 19:00ЭкономикаФото: 1MI
Доставку товаров в Россию из-за ситуации на Украине прекратил магазин iHerb.

В связи с текущими событиями мы вынуждены временно прекратить обработку новых заказов для отправки в Россию, Украину, Беларусь и Молдову. Поскольку мы не в силах повлиять на то, что происходит, мы будем пристально следить за ситуацией, чтобы продолжить предоставлять вам качественные услуги, как только это станет возможным, сообщается на сайте интернет-магазина.

Там отметили, что если заказы были отменены до отправки, то средства вернутся на счет в течение 7-10 дней. Если заказ был отправлен, то для его доставки может потребоваться до 30 дней.

Напомним, в связи с ситуацией на Украине некоторые киностудии прекращают поставку новых фильмов в Россию. Кинотеатры начали отменять премьеры, в том числе и Нижнем Тагиле.

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ДНР и ЛНР
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