iHerb приостанавливает отправку заказов в Россию из-за ситуации на Украине

В связи с текущими событиями мы вынуждены временно прекратить обработку новых заказов для отправки в Россию, Украину, Беларусь и Молдову. Поскольку мы не в силах повлиять на то, что происходит, мы будем пристально следить за ситуацией, чтобы продолжить предоставлять вам качественные услуги, как только это станет возможным, сообщается на сайте интернет-магазина.