iHerb приостанавливает отправку заказов в Россию из-за ситуации на Украине

В связи с текущими событиями мы вынуждены временно прекратить обработку новых заказов для отправки в Россию, Украину, Беларусь и Молдову. Поскольку мы не в силах повлиять на то, что происходит, мы будем пристально следить за ситуацией, чтобы продолжить предоставлять вам качественные услуги, как только это станет возможным, сообщается на сайте интернет-магазина.
Там отметили, что если заказы были отменены до отправки, то средства вернутся на счет в течение 7-10 дней. Если заказ был отправлен, то для его доставки может потребоваться до 30 дней.
Напомним, в связи с ситуацией на Украине некоторые киностудии прекращают поставку новых фильмов в Россию. Кинотеатры начали отменять премьеры, в том числе и Нижнем Тагиле.