Ряду финансовых институтов России заблокирован доступ к платежной системе Mastercard

Ряду финансовых институтов России заблокирован доступ к платежной системе Mastercard
Ряду финансовых институтов России заблокирован доступ к платежной системе Mastercard
Сегодня, 08:58ЭкономикаФото: pixabay.com

Mastercard ввел санкции в отношении ряда финансовых инстутитутов РФ

Mastercard поставил на блокировку доступ к своей платежной сети для финансовых институтов России, попавших под санкции Евросоюза.

Заявление об этом появилось 28 февраля на сайте компании. Директор по продуктам и инновациям Mastercard Майкл Мибах сообщил, что ограничения на работу с российскими финансовыми институтами вводится из-за санкционных распоряжений.

По словам менеджера, компания уже ограничила доступ к платежной системе нескольким организациям. И готова действовать в русле новых санкционных рекомендаций.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Через три дня на Донбассе, подвергающемся обстрелам со стороны ВСУ, стартовала специальная военная операция, направленная на демилитаризацию Украины.

В ответ на действия России страны Евросоюза и НАТО ввели санкции. Они затрагивают многие сферы, в том числе и банковский сектор.

Mastercard — транснациональная финансовая корпорация. Она оказывает услуги 22 тысячам финансовых учреждений в 210 странах мира. Штаб-квартира базируется в штате Нью-Йорк, США.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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