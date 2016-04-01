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Торговые сети уверенно чувствуют себя в Нижнем Тагиле несмотря на то, что тагильчане стали реже ходить в магазины (ФОТО)
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Торговые сети уверенно чувствуют себя в Нижнем Тагиле несмотря на то, что тагильчане стали реже ходить в магазины (ФОТО)

1 апреля 2016, 12:45ЭкономикаДенис Таратонов
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