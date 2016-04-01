Торговые сети уверенно чувствуют себя в Нижнем Тагиле несмотря на то, что тагильчане стали реже ходить в магазины (ФОТО)

Практически все представители крупных торговых сетей отметили снижение в ассортименте товаров доли импортных продуктов и возрастание доли отечественных. В больших количествах стали покупать консервы и разнообразные крупы, а вот скоропортящиеся продукты, такие как мясо и колбасные изделия — меньше.

Было отмечено, что тагильчане стали больше обращать внимание на акции и скидки. Это стало сильнее влиять на выбор магазина.

В целом почти все представители торговли отметили, что хотя сумма среднего чека выросла, ходить в магазины тагильчане стали меньше. Впрочем, все сети чувствуют себя в Нижнем Тагиле достаточно уверенно.

Мне показалось, что торговые сети чувствуют себя уверенно. Уверенно с точки зрения надежности поставщиков, перебоев быть не должно, это чувствуется на полках магазинов. По качеству обслуживания, я уже говорил, у нас есть небольшие магазины, которые показывают великолепный уровень. Что касается покупательной способности населения, то это зависит от градообразующих предприятий сказал Сергей Носов.

Как отметил мэр, Нижний Тагил по покупательной способности не хуже, чем другие города Российской Федерации. Особенно, если говорить об Урале или центру России.

На территории нашего города функционирует в общей сложности 948 объектов продовольственной торговли. 19% из них представлено местными сетями, 44% смешанного типа, оставшиеся представлены магазинами федеральных, региональных и областных сетей. Сергей Носов подчеркнул, что в Нижнем Тагиле сознательно создавалась ситуация, способствующая развитию конкуренции между различными представителями торговли:

Понятно, что существует конкуренция. Она должна быть. Я хотел бы отметить, что мы целенаправленно шли к той ситуации, когда бы у жителей Нижнего Тагила был выбор и в качестве товара, и в качестве обслуживания, и в цене сказал он.