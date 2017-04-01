Российско-китайский форум по вопросам экономического сотрудничества прошёл в Екатеринбурге (ФОТО)

В столицу Урала съехались порядка 120 бизнесменов из российских и китайских городов, компаний, представительств. Организатором выступило Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге.

Стало известно, что по итогам минувшего года экспорт предприятий нашего региона увеличился в 2,5 раза, что в денежном выражении составило 29,6 миллионов долларов. По мнению экспертов, именно увеличение товарооборота должно стать предпосылкой к дальнейшему сотрудничеству с Поднебесной.