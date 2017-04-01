Российско-китайский форум по вопросам экономического сотрудничества прошёл в Екатеринбурге (ФОТО)
Накануне в Екатеринбурге завершился Первый форум содействия торгово-экономическому сотрудничеству между Уралом и Китаем.
В столицу Урала съехались порядка 120 бизнесменов из российских и китайских городов, компаний, представительств. Организатором выступило Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге.
Стало известно, что по итогам минувшего года экспорт предприятий нашего региона увеличился в 2,5 раза, что в денежном выражении составило 29,6 миллионов долларов. По мнению экспертов, именно увеличение товарооборота должно стать предпосылкой к дальнейшему сотрудничеству с Поднебесной.
Важным шагом для реализации взаимовыгодного сотрудничества является создание совместных предприятий. В области уже функционируют трубная компания «Хайлонг» и предприятия по производству медицинского оборудования в технопарке «Новоуральский», передает Правда УрФО.
Фото: ТАСС
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