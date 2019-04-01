50-летняя бизнес-леди из Серова подозревается в неуплате налогов на 3 млн

По версии следствия, 50-летняя женщина, занимающаяся предпринимательством, в период с 2014 по 2016 год уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более трех миллионов рублей. Факт нарушения был выявлен в ходе проверки сотрудниками налоговой инспекции, данные были переданы в следственный комитет.