50-летняя бизнес-леди из Серова подозревается в неуплате налогов на 3 млн
Вчера, 15:01ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Предпринимательница из Серова подозревается в неуплате налогов на сумму более трех миллионов рублей, сообщает СУ СК по Свердловской области.
По версии следствия, 50-летняя женщина, занимающаяся предпринимательством, в период с 2014 по 2016 год уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более трех миллионов рублей. Факт нарушения был выявлен в ходе проверки сотрудниками налоговой инспекции, данные были переданы в следственный комитет.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 198 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящий момент осуществляется сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос о принятии обеспечительных мер для последующего возмещения ущерба.
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