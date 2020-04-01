На Урале коммерсант заплатит 8,2 миллиона рублей за укрывательство от уплаты налогов

Установлено, что в сентябре 2016 года в адрес компании выставлено требование об уплате налога, сбора, пени и штрафов. В отношении ООО «УралТрансГранит» начато исполнительное производство. Однако оно было прекращено в связи с невозможностью установить место нахождения должника — компания прекратила какую-либо деятельность.

В отношении директора компании следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Однако оно было прекращено в связи с истечением срока давности.