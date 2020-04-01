Свердловская область получит 1,4 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом
Сегодня, 15:08ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В бюджет Свердловской области из федеральной казны поступят 1,4 миллиарда рублей, которые направят на борьбу с коронавирусом, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус
Глава регионального Минздрава Андрей Цветков рассказал, что средства будут направлены на закупку аппаратов ИВЛ, диагностического оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинских работников.
Согласно указу, подписанному главой правительства России Михаилом Мишустиным, помощь получат 77 регионов. Всего будет выделено более 33 миллиардов рублей.
Напомним, в Свердловской области подтверждено 33 случая коронавируса, новых случаев заболевания за прошедшие сутки не выявлено.
Карта распространения коронавируса в России
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