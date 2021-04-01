Минимальную цену на табачную продукцию установили в России - с 1 апреля вступают в силу изменения в «антитабачный закон», призванные облегчить работу по борьбе с нелегальной продукцией.

В России с 1 апреля вступают в силу изменения в «антитабачный закон», принятый в декабре 2020 года. Поправки устанавливливают минимальную цену на табачную продукцию до конца года - 108 рублей за пачку. Прежде закон установил запрет на продажу сигарет в России по цене выше максимальной розничной (его выбирали сами производители) и ниже минимальной (75% от максимальной розничной цены). Установленная минимальная цена по новому законодательству - это цена, ниже которой максимальные розничные цены табачных изделий установить невозможно. При этом табачные изделия, произведенные или ввезенные в страну до 1 апреля по старым ценам разрешается реализовать до 1 июля 2021 года. В прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла порядка 120 рублей. После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей, передает слова директора по работе с органами государственной власти JTI Россия Василия Груздева РИА Новости. Напомним, в конце марта мы писали, что эксперты прогнозируют удорожание целого ряда товаров в Свердловской области, в основном импортного производства.

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