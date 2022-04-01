Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России

Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России
Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России
Сегодня, 08:52ЭкономикаФото: 1MI
Кинокомпания Disney приняла решение о полной приостановке проката своих фильмов в российских кинотеатрах.

Ожидается, что запрет на демонстрацию затронет зарубежные проекты студии и российские релизы, говорится в публикации Бюллетеня Кинопрокатчика, пишет РИА «Новости».

Те фильмы, что уже вышли ранее, оставались в репертуаре кинотеатров. Например, картина «Смерть на Ниле» поступила в кинопрокат 10 февраля 2022 года. Фильм, по данным БК уже успел заработать 641 миллион рублей.

Премьера российской драмы «Мистер Нокаут» появилась 23 февраля. Она собрала кассу в 265 миллионов рублей, из них в марте 177 миллионов.

Россиякинопрокат
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы