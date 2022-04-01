Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России

Ожидается, что запрет на демонстрацию затронет зарубежные проекты студии и российские релизы, говорится в публикации Бюллетеня Кинопрокатчика, пишет РИА «Новости».
Те фильмы, что уже вышли ранее, оставались в репертуаре кинотеатров. Например, картина «Смерть на Ниле» поступила в кинопрокат 10 февраля 2022 года. Фильм, по данным БК уже успел заработать 641 миллион рублей.
Премьера российской драмы «Мистер Нокаут» появилась 23 февраля. Она собрала кассу в 265 миллионов рублей, из них в марте 177 миллионов.