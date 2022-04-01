Тагильчане обратились в прокуратуру из-за высоких цен на картошку

Тагильчане обратились в прокуратуру из-за высоких цен на картошку
Тагильчане обратились в прокуратуру из-за высоких цен на картошку
Сегодня, 20:10ЭкономикаФото: pixabay.com
Прокуратура проверит незаконный рост цен на продукты после сообщений о том, что в одном из супермаркетов Нижнего Тагила картофель продавали по цене 200 рублей за килограмм.

Жители Нижнего Тагила пожаловались в Ленинскую прокуратуру на необоснованное повышение цен на продукты.

В частности, тагильчан возмутил ценник на картофель в одном из сетевых магазинов на Вые - 200 рублей за килограмм.

После этого в магазин пришли с проверкой сотрудники прокуратуры. По данным телеканала «Телекон», к этому моменту на картошке стоял ценник 45 рублей.

Надзорное ведомство намерено прийти с проверкой и в другие торговые сети, а также в аптеки.

Между тем, цена на овощи выросла во многих российских регионах. На 25,5% подорожал лук - цена доходит до 49, 2 рублей за килограмм.

Картофель подорожал на 3,6%.

Сюжеты:
ЦеныНижний Тагил
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