Тагильчане обратились в прокуратуру из-за высоких цен на картошку

Жители Нижнего Тагила пожаловались в Ленинскую прокуратуру на необоснованное повышение цен на продукты.
В частности, тагильчан возмутил ценник на картофель в одном из сетевых магазинов на Вые - 200 рублей за килограмм.
После этого в магазин пришли с проверкой сотрудники прокуратуры. По данным телеканала «Телекон», к этому моменту на картошке стоял ценник 45 рублей.
Надзорное ведомство намерено прийти с проверкой и в другие торговые сети, а также в аптеки.
Между тем, цена на овощи выросла во многих российских регионах. На 25,5% подорожал лук - цена доходит до 49, 2 рублей за килограмм.
Картофель подорожал на 3,6%.