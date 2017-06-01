Банк «НЕЙВА» в партнерстве с TaxFree4U дарит своим клиентам приложение для быстрого возврата Tax Free

Чтобы получить возврат НДС за покупки в Европе на карту Банка «НЕЙВА», клиенту банка необходимо загрузить приложение TaxFree4U с App Store или Google Play, зарегистрироваться, указать номер карты Банка «НЕЙВА».

В рамках партнерства между Банком «НЕЙВА» и компанией TAXFREE4U LIMITED специальное предложение: при установке приложения TaxFree4U введите промокод NEYVA и получите дополнительные 5 евро к первому возврату НДС.

Далее, минимум за день до вылета добавляете фотографии чеков в мобильное приложение TaxFree4U — это время нужно для обработки и подготовки вашей декларации сотрудниками службы клиентской поддержки. В ответ TaxFree4U предоставит вам заполненную декларацию, которую останется только распечатать. Перед вылетом из Евросоюза вам нужно только поставить на декларацию печать у таможенного офицера, что существенно сэкономит время в аэропорту. Оригиналы чеков и заверенную декларацию можно опустить в специальный бокс TaxFree4U в аэропорту вылета, передать одному из партнеров сервиса либо уже после прилета домой выслать в офис компании по почте.

Новый сервис позволяет клиентам Банка «НЕЙВА» осуществить максимально быстрое зачисление средств возврата на карту — в течение 48 часов. При этом процент возврата — один из наиболее высоких по сравнению с другими операторами — до 19%.

TaxFree4U — единственный оператор, который позволяет объединить суммы чеков в одну декларацию, что дает возможность легко преодолеть сумму минимальных покупок, установленную государственными нормами. Сервис берет на себя обязательства по безошибочному заполнению декларации.

Компания TaxFree4U работает на рынке услуг по возврату НДС с октября 2015 года и за это время уже запустилась в пяти странах Европейского Союза: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. В ближайших планах — внедрение сервиса TaxFree4U для возвращения НДС нерезидентам ЕС в Финляндии, Австрии и Польше.

Напомним, что этим летом Банк «НЕЙВА» предлагает дополнительные выгоды по летнему отдыху для своих клиентов. Оплатив турпутевку картой банка в июне, вы можете вернуть до 10% обратно на карту живыми деньгами без ограничений суммы. Оплатив картой отель, авиа или ЖД билеты, аренду машины вы получите обратно до 3% от стоимости всех своих трат живыми деньгами без ограничений суммы.