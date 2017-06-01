Изменения в тарифы для юридических и физических лиц
1 июня 2017, 10:10Экономикаoffice@tagilcity.ru
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Уважаемые клиенты!Напоминаем, что с 1 июня 2017 года действуют новые тарифы для юридических и физических лиц.
Публикуем основные изменения в обслуживании юридических лиц и ИП:
- Оформить карту стало еще проще, теперь для клиентов-держателей карт мы предлагаем два варианта обслуживания. Карту, как и прежде, можно оформить, заплатив единоразовую комиссию без дальнейших платежей за обслуживание, но, кроме того, теперь можно выбрать ежемесячный тариф за обслуживание карты. Данный вид тарифа будет удобен тем клиентам, которые не готовы сразу платить за 2 года обслуживания карты, а предпочитают небольшие ежемесячные платежи;
- В данной версии тарифов реализован долгожданный функционал определения, каким путём денежные средства поступили на счета клиента в банк — наличным или безналичным. В зависимости от способа поступления денег и срока их нахождения на счетах в банке и будет сниматься комиссия за снятие наличных. Все средства, поступившие на счета клиента наличным путем либо находившиеся в банке более 30 дней, зачисленная зарплата в рамках зарплатного проекта, начисленные проценты, выданные кредиты и т. п. можно снять без комиссии через устройства банка без ограничений. В чужих устройствах в зависимости от типа карты бесплатно можно снять от 50 000 рублей до 100 000 рублей в месяц по каждой карте. Снятие средств, которые поступили на счет безналично, будет тарифицироваться одинаково в своих и чужих устройствах, до 100 000 рублей в месяц их можно получить без комиссии;
- Введена новая услуга по переводам в иностранной валюте «гарантированный перевод», которая обеспечит исключение взимания дополнительных комиссий банков-корреспондентов при прохождении валютного платежа, и получатель гарантированно получит полную сумму перевода.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточную службу поддержки клиентов банка по единому многоканальному телефону: 8−800−7000−213.
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