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Мэр Нижнего Тагила не боится брать кредиты у банков: это позволяет городу эффективно развиваться и при этом снижать долг
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Нижнего Тагила не боится брать кредиты у банков: это позволяет городу эффективно развиваться и при этом снижать долг

1 июня 2017, 14:45Экономика
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