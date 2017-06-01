Нефть начали искать в Свердловской области
1 июня 2017, 09:35Экономика
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В Красноуфимске начали искать нефть.
Как пишет «Агентство нефтегазовой информации», под Красноуфимском в Свердловской области начались сейсморазведочные работы. Есть уверенность, что данный участок довольно перспективен и там может быть нефть.
Площадь исследования составит 255 кв. м. Завершить работы планируется к октябрю этого года.
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