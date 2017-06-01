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Торговые сети в Нижнем Тагиле получили выговор за свалки, отсутствие урн и просрочку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торговые сети в Нижнем Тагиле получили выговор за свалки, отсутствие урн и просрочку

1 июня 2017, 07:00Экономика
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