Концепция ледовой арены на месте телебашни утверждена в Екатеринбурге (ФОТО)

В комплексе смогут уместиться 15 тысяч зрителей. Основное помещение можно будет легко адаптировать под хоккей, фигурное катание, баскетбол, мини-футбол, гандбол и другие виды спорта. Помимо игр и концертов, в комплексе можно будет организовывать ярмарки.

На данный момент рассматривается три основных архитектурных решения. Помимо внутреннего обустройства, в проект входит организация внешнего пространства. Памятники архитектуры, расположенные в зоне ледовой арены, станут офисами спортивных клубов, федераций и общественных организаций.

Близ арены будет организована многоуровневая парковка на 600 мест.

В целом члены градостроительного совета уверены, что после сноса телебашни в Екатеринбурге появилась «еще одна хорошая площадь», которая может прославить мегаполис на весь мир, передаёт издание «ЕАН».