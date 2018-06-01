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Предприятия Екатеринбурга незаконно прописали свыше 5 тыс. мигрантов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприятия Екатеринбурга незаконно прописали свыше 5 тыс. мигрантов

1 июня, 06:05Экономика
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