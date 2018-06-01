Предприятия Екатеринбурга незаконно прописали свыше 5 тыс. мигрантов

Четыре компании и один индивидуальный предприниматель передавали в отделы по вопросам миграции сведения о том, что иностранные рабочие получили положенное жильё и заключили трудовой договор. Тогда как на деле, никакого жилья не предоставлялось, договоры также не были заключены.