В екатеринбургской думе определили самого богатого депутата

Александр Высокинский заработал за прошлый год 3,238 млн рублей. Он является владельцем квартиры, гаража и двух машиномест, а также мотоцикла «Тула».

Спикер гордумы Игорь Володин заработал за год 3,479 млн рублей. Он владеет гаражным боксом, двумя квартирами Игорь Володин может пользоваться вместе со своими детьми, не являясь собственником недвижимости.

Больше всех за 2019 год заработал депутат Дмитрий Николаев. Его доход составил 59,447 млн рублей. В декларацию вошел не личный доход, а выручка от бизнеса до вычета налогов. У Николаева есть квартира и машиноместо, еще одна квартира записана на детей.