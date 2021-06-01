Школы, котельная и лыжная база. Сколько проблемных контрактов заключило «УКС ГГО»?

В 2020 году МКУ «УКС ГГО» заключил договор с Олегом Гришаном на реконструкцию мемориального комплекса «Руш». Цена контракта была снижена исполнителем с 21,1 до 16,1 млн рублей. При этом основной деятельностью индивидуального предпринимателя числится «производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Кроме того, другой заявитель на торги, ООО «Идеал Фёрнича», снижал начальную цену до 16 млн рублей, но его до участия в аукционе заказчик не допустил, так как «в заявке отсутствует решение об одобрении крупной сделки участников ООО». В связи с этим компания подала жалобу в ФАС, но она была признана необоснованной.