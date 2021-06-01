Школы, котельная и лыжная база. Сколько проблемных контрактов заключило «УКС ГГО»?

Редакция TagilCity.ru изучила госзакупки МКУ «УКС ГГО», руководителем которого является Константин Сайтбурханов, и выяснила, что за последние три года учреждение заключило 38 контрактов, некоторые из которых были проблемными еще на стадии торгов. Данные взяты с сайта анализа закупок «Маркер».
Котельная в Покровском
Договор на строительство газовой котельной в селе Покровское стоимостью 31,6 млн рублей был заключен с ООО «Стройтех» без снижения начальной цены. Кроме того, из пяти поданных заявок четыре заказчик отклонил, то есть «Стройтех» остался единственным заявителем на исполнение контракта.
Один из недопущенных участников, ООО «Стройгаз НТ», подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Суть жалобы состояла в том, что заказчик не допустил компанию до торгов из-за того, что у нее якобы нет опыта строительства газовых котельных мощностью 1,2 МВт. «Стройгаз НТ» предоставил документацию, что ранее проводил строительство котельной мощностью 2,5 МВт. Однако данный факт не стал весомым аргументом, и ФАС жалобу отклонила.
Капитальный ремонт школы в Новоасбесте
На ремонт школы № 6 в поселке Новоасбест заявились 14 компаний. Торги выиграла ООО «КСМ», снизив начальную стоимость с 40,1 до 34,4 млн рублей. При этом ранее с компании взыскивались пени за просрочку обязательств по другим контрактам, один из которых ремонт школы в Кургане.
Здесь также не обошлось без жалобы в ФАС. ООО «Джули» посчитало недопустимым, что проведение аукциона состоялось через четыре дня после окончания подачи заявок. Федеральная монопольная служба признала жалобу необоснованной.
Восстановление мемориала «Руш»
В 2020 году МКУ «УКС ГГО» заключил договор с Олегом Гришаном на реконструкцию мемориального комплекса «Руш». Цена контракта была снижена исполнителем с 21,1 до 16,1 млн рублей. При этом основной деятельностью индивидуального предпринимателя числится «производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Кроме того, другой заявитель на торги, ООО «Идеал Фёрнича», снижал начальную цену до 16 млн рублей, но его до участия в аукционе заказчик не допустил, так как «в заявке отсутствует решение об одобрении крупной сделки участников ООО». В связи с этим компания подала жалобу в ФАС, но она была признана необоснованной.
Лыжная база в Петрокаменском
Контракт стоимостью 13,7 млн рублей на строительство лыжной базы в селе Петрокаменское был заключен с единственным участником торгов ООО «Регионспецстрой». При этом начальная цена контракта снижена не была. Через несколько месяцев контракт был расторгнут по соглашению сторон. Причиной этому стали «технические ошибки в локальных сметных расчетах». Также подрядчику была предъявлена претензия на 120 тысяч рублей за просрочку обязательств по контракту.
Кроме того, после проведения аукциона ООО «Стилкон» подало жалобу в ФАС. Компания посчитала, что установленное для приема заявлений время — с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года — не обеспечивает возможность своевременной подачи заявок, так как эти дни являются нерабочими. «Таким образом, подать заявку на участие смог только один участник, который впоследствии и был признан победителем», — говорится в жалобе. Однако ФАС впоследствии ее отклонила.
Ремонт школы в Горноуральском
В 2018 году в поселке Горноуральский прошел ремонт школы № 24. Контракт выиграло ООО «МС-Групп», снизив при этом его начальную цену с 22,6 до 15,7 млн рублей, то есть больше, чем на 25 процентов.
ООО «Белый медведь», компания, недопущенная к участию в аукционе из-за «отсутствия опыта выполнения строительных работ», подала в связи с этим жалобу в Федеральную антимонопольную службу. ФАС признала жалобу необоснованной.