Бизнесмены Урала получают таможенные льготы на 210 миллионов рублей

Примененные меры позволили фирмам сэкономить свыше 135 миллионов рублей. Кроме того, разрешается частично получить назад уплаченные незадолго до ее утверждения пошлины. Кроме того, новые нормы предусматривают льготы на импорт и продажу общественно важной продукции, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.