Число банкротств физических лиц растет в Свердловской области

Большинство задолженностей, становящихся причиной нынешних банкротств, не погашены на протяжении, трех-пяти лет, так что неправильно связывать тенденцию исключительно с последствиями пандемии и последними событиями, рассказал зампред Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков на пресс-конференции в Екатеринбурге 31 мая.