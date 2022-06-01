ЕВРАЗ приостановил набор персонала из-за экономических проблем

ЕВРАЗ приостановил набор персонала из-за экономических проблем
ЕВРАЗ приостановил набор персонала из-за экономических проблем
Сегодня, 17:09ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Холдинг ЕВРАЗ, в который входит Нижнетагильский металлургический комбинат, заявил об ухудшении экономической ситуации и приостановке массового набора персонала.

Спустя три месяца новая экономическая реальность ударила по металлургической отрасли: крупнейшая ассоциация «Русская сталь», объединяющая «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат и ЕВРАЗ, объявила об экономических проблемах, связанных с укреплением рубля и ростом налоговой загрузки.

В результате холдинг ЕВРАЗ, который включает в себя тагильское предприятие НТМК, с 1 июня приостанавливает массовый прием персонала: вопросы восполнения необходимых кадров теперь будет рассматривать вице-президент или президент компании. Основной задачей, отметили в ЕВРАЗе, станет экономия затрат, не влияющая на основное производство с полной загрузкой.

Компания по-прежнему делает все возможное, чтобы сохранить стабильное производство, поддержать коллективы и выполнить свои социальные обязательства, следует из письма холдинга.

Ранее металлургические гиганты просили правительство отменить акциз на жидкую сталь, снизить налог на добычу полезных ископаемых и ослабить рубль. Однако изменений пока что не последовало. При этом кардинальные негативные последствия возникли за считанные месяцы: еще 18 марта градообразующее предприятие города НТМК сообщило редакции TagilCity.ru, что ситуация остается стабильной.

В настоящее время ЕВРАЗ НТМК работает стабильно и в полном объёме выполняет все обязательства перед сотрудниками, численность работников не снижается, приём на комбинат новых сотрудников осуществляется в стандартном режиме, отметила начальник управления по связям с общественностью Евраз НТМК Татьяна Казакова.

Напомним, 24 февраля началась спецоперация России на Украине, поэтому ряд государств, не согласившись с данной политикой, ввел санкции против нашей страны. Под них попал и холдинг ЕВРАЗ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
РоссияэкономикаУкраинаЕВРАЗ НТМКМеталлургияНижний Тагил#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы