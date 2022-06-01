Пять машин и шесть строений. Чем владеют и сколько зарабатывают главы тагильских сел

Главы сельских администраций, относящихся к Нижнему Тагилу, отчитались о доходах за 2021 год. Суммы в декларациях варьируются от 400 тысяч до 1 млн рублей, но при этом в собственности у некоторых руководителей сёл есть по нескольку автомобилей, земельных участков и жилых домов.

Самый богатый сельский глава Глава Висимо-Уткинска Михаил Бритов, согласно сведениям о доходах, заработал в 2021 году больше всех среди руководителей сельских администраций — 1 млн рублей. Помимо этого он имеет в собственности половину земельного участка, половину жилого дома и четверть квартиры. Из транспортных средств Бритов владеет автомобилем Renault Kangoo. Пять автомобилей на одного У главы поселка Уралец Дмитрия Кравченко в собственности находятся пять автомобилей — Mercedes-Benz 250, Москвич-2140, Hyundai Atos, ВАЗ-21144 и Hyundai Elantra. Из недвижимости Кравченко владеет земельным участком (1,6 тысячи кв. м), жилым домом (63 кв. м), квартирой (41 кв. м) и комнатой (18 кв. м). Заработал за год глава Уральца 472 тысячи рублей. Владелец недвижимости Самым большим количеством недвижимости вместе с супругой владеет глава Усть-Утки Александр Кривоноженков — двумя земельными участками (2,2 и 2,5 тысячи кв. м), жилом домом (40 кв. м) и двумя объектами незавершенного строительства. Помимо этого в собственности у жены Кривоноженкова находятся две квартиры (30 и 60 кв. м), земельный участок (900 кв. м) и жилой дом (13,6 кв. м). Также глава Усть-Утки задекларировал два автомобиля, Ниву и Toyota Caldina, и грузовой прицеп. Его супруга владеет мотоциклом Yamaha XJR400. А заработал Александр Кривоноженков за год 573 тысячи рублей. Его супруга почти в три раза больше — 1,5 млн рублей. Кстати, ее доход оказался самым высоким среди всех жен глав. Остальные главы сельских администраций имеют более скромный доход за год и меньшее количество имущества: Глава Покровского Юрий Макушин — 438 тысяч рублей за год. В собственности квартира площадью 52 кв. м и автомобиль Toyota Corolla.

— 438 тысяч рублей за год. В собственности квартира площадью 52 кв. м и автомобиль Toyota Corolla. Глава Серебрянки Сергей Сивков — 481 тысяча рублей. В собственности два земельных участка (по 1 тысячи кв. м каждый), половина жилого дома, квартира (44 кв. м), грузовой автомобиль ГАЗ, мотоцикл Урал и трактор.

— 481 тысяча рублей. В собственности два земельных участка (по 1 тысячи кв. м каждый), половина жилого дома, квартира (44 кв. м), грузовой автомобиль ГАЗ, мотоцикл Урал и трактор. Глава Чащино Георгий Самойлов — 596 тысяч рублей. В собственности земельный участок (1,8 тысячи кв. м), жилой дом (36 кв. м), квартира (46 кв. м) и автомобиль Renault Duster.

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