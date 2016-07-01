Кто имеет право ставить газовые счетчики? В Нижнем Тагиле столкнулись интересы двух компаний (ФОТО)

Тагильчанка Галина получила извещение о необходимости установки счетчиков на газ. Она связалась по телефону с компанией «Урал Газоучет», которая является филиалом компании «СМП Инженерные Системы» из Санкт-Петербурга. За установку она заплатила 5500 рублей. После монтажа она получила квитанцию, договор и остальные документы. Ей оставалось только опломбировать счетчики в местной газораспределительной организации.

Мне сказали, что в течение 10 дней мне позвонят из «ГАЗЭКСа». Их люди придут и запломбируют рассказала Галина.

По словам тагильчанки, через неделю ожидания она решила сама съездить в «ГАЗЭКС», где ей сказали что «Урал Газоучет» не имеет права устанавливать счетчики в Нижнем Тагиле, поэтому пломбировать их не будут.

Главный инженер «ГАЗЭКСа» Андрей Симонов рассказал журналисту TagilCity.ru, что первым делом тагильчанка должна была уведомить о планируемых работах их организацию:

У нас в договоре на поставку газа написано, что проводить работы должна специализированная организация. И необходимо уведомить газораспределительную организацию о том, что у вас какие-то работы проводятся. Потому что за безопасность населения города отвечаем всё-таки мы. И с нас спрашивает прокуратура и другие органы сказал он.

В Нижний Тагил из Санкт-Петербурга приходило письмо с рядом документов от компании «СМП Инженерные Системы». В ответе «ГАЗЭКС» написал, что непонятно, имеет ли допуски персонал для проведения этих работ.

Неизвестно, что за люди устанавливали счетчик. Прошли ли они проверку знаний, имеют ли удостоверение, есть ли допуски к проведению работ? Сейчас мы рассматриваем вопрос, есть у них возможность работать или нет. Но, не дожидаясь нашего ответа, они начали проводить работы подвел итог Андрей Симонов.

Стоит заметить, что из Санкт-Петербурга ответ нижнетагильской компании вернулся обратно с уведомлением, что адресат не зарегистрирован по указанному адресу.

В свою очередь, в компании «СМП Инженерные Системы» сложился совершенно другой взгляд на ситуацию. Генеральный директор Александр Тугулов считает, что его фирму пытаются выжить с рынка Свердловской области:

Все разрешительные документы и в прокуратуру, и в ФАС, и в Нижний Тагил нами были отправлены. Конкретного аргумента от «ГАЗЭКСа» мы не слышали ни разу. Клиент имеет право выбирать компанию для установки счетчика. Но тагильская компания всеми возможными способами пытается этот выбор ограничить, считая себя монополистами в этой сфере. Они ведут вытеснение конкурентов с рынка, нарушают антимонопольное законодательство. Это происходит во многих городах Свердловской области.

У нас написано два заявления в прокуратуру на компанию «ГАЗЭКС» и три заявления в Федеральную антимонопольную службу. Они нарушают права граждан, собственников жилья, кому мы устанавливаем счётчики, и нарушают наши права. Наш юрист в Екатеринбурге готовит иск против них в суд. Переговоры ведутся, но они неохотно идут на контакт, -- сказал он.

Как Александр Тугулов сообщил журналисту, поставщик газа обязан осуществить установку пломбы через пять рабочих дней после поступления заявки от клиента. Это указано в 545 постановлении Правительства «О порядке поставки газа...», пункт 22.б:

Поставщик газа обязан осуществлять по заявке абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки.

Как же быть пострадавшей от конфликта компаний тагильчанке? Александр Тугулов предлагает ей обратиться в правоохранительные органы:

Упомянутая женщина может обратиться в прокуратуру. Все счетчики будут у неё приняты. Просто это займет время. Кроме того, наши клиенты могут написать нам заявление на возврат средств. Мы как доказательство это предоставим в прокуратуру. Прокурор эти заявления собирает, в конечном итоге это обернется против тагильской компании. Мы сейчас контактируем с ФАС Свердловской области, там уже занимаются этим вопросом.