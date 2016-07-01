Свердловская область увеличила финансирование Нижнему Тагилу: город уже получил дополнительные 867 миллионов
Только за первое полугодие муниципалитет получил дополнительные средства из бюджета области.
В 2016 году казна Свердловской области получила дополнительный доход. Благодаря этому объем межбюджетных трансфертов, который переходит в бюджеты муниципалитетов, увеличен на 4 миллиарда рублей. Информация появилась сегодня на официальном сайте регионального правительства.
В этом году собственные доходы Нижнего Тагила составили 2,3 млрд рублей, а доля межбюджетных трансфертов – 6 млрд рублей. Однако за первое полугодие, объем этим трансфертов уже был увеличен на 867 миллионов рублей.
Помимо этого, дополнительные средства пойдут на решение такой актуальной проблемы, как ремонт дорог общего пользования местного значения. Планируется, что на эти цели область выделит Нижнему Тагилу и Каменск-Уральскому свыше 350 миллионов рублей.
В бюджетном послании глава региона отметил важность поддержки экономической и социальной стабильности муниципалитетов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru