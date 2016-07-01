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Свердловская область увеличила финансирование Нижнему Тагилу: город уже получил дополнительные 867 миллионов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область увеличила финансирование Нижнему Тагилу: город уже получил дополнительные 867 миллионов

1 июля 2016, 15:25ЭкономикаТимофей Данилов
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