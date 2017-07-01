15 миллионов рублей исчезли при ремонте дорог в Екатеринбурге

Сообщается, что заказчик МКУ «Городское благоустройство» расплатилось с подрядчиком ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» за установку временных дорожных знаков и средств технического регулирования. Однако согласно смете, эти работы предусмотрены не были.

Также были зафиксированы факты предъявления к оплате завышенных данных по выполненным работам. К примеру, за перевозку самосвалами отфрезерованного асфальта было оплачено как за 15 км. Хотя по факту расстояние едва превышало 5,5 километра.

В связи с обнаруженными нарушениями прокуратура потребовала взыскать с заказчика 15,3 миллиона рублей в бюджет области и города. По материалам дела будет возбуждено уголовное производство по факту мошенничества в особо крупном размере,передает Ystav.com.