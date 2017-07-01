Два сотрудника налоговой службы в Екатеринбурге были уволены за сокрытие многомиллионных доходов
1 июля 2017, 09:15Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала по требованию прокуратуры с должностей были сняты двое сотрудников налоговой службы. Они скрывали многомиллионные доходы.
Сюжеты: Екатеринбург
Так, специалист IT-отдела не задекларировал приобретение земельного участка за 1,3 миллиона рублей в 2014 году. Другой сотрудник в 2015 году не сообщил о покупке квартиры за 4,2 миллиона рублей.
Помимо увольнения этих сотрудников, ещё 6 человек из налоговой были привлечены к дисциплинарной ответственности, а еще четырем снизили размер премии, передает Наша газета.
© TagilCity.ru
городденьгиСвердловская областьнарушениеРоссияпрокуратураработадоходдоходыналоговая декларацияналоговая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей