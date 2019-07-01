Свердловская область стала лидером в УрФО по доле безналичных платежей
За первый квартал 2019 года доля безналичных платежей свердловчан составила 80%, что больше доли платежей жителей остальных регионов УрФО, сообщает издание ЕАН.
Сумма операций, совершенных держателями карт в Свердловской области, на 1 апреля 2019 года составила 553,5 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество операций составило 311,4 млн рублей и выросло на 25%.
За первый квартал этого года количество банковский карт, выпущенных для свердловчан, составило 8,5 млн штук, что на 3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Выросло и количество операций, совершаемых свердловчанами через интернет, — 29 млн операций на сумму 43 млрд рублей.
Росту безналичных расчетов способствовало и наличие платежных терминалов. Их количество в торгово-сервисной сети региона выросло на 9% и составило 90 тысяч устройств. Число банкоматов в области увеличилось на 10% и составило 6 351 аппарат.