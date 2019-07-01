Свердловская область заняла 57-е место в России по уровню доступности жилья

По версии аналитиков, свердловчанину нужно копить 6,1 года, чтобы купить двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м. Годом ранее жителю региона пришлось копить 6,6 года.

Свердловская область стоит в рейтинге после Курганской области, где на двушку житель накопит в течение шести лет. После Среднего Урала идет Калининградская область, где на квартиру житель накопит за 6,2 года.