Свердловская область заняла 57-е место в России по уровню доступности жилья
Сегодня, 18:14ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Среди регионов России Свердловская область находится на 57-м месте по уровню доступности жилья, сообщают РИА «Новости».
По версии аналитиков, свердловчанину нужно копить 6,1 года, чтобы купить двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м. Годом ранее жителю региона пришлось копить 6,6 года.
Свердловская область стоит в рейтинге после Курганской области, где на двушку житель накопит в течение шести лет. После Среднего Урала идет Калининградская область, где на квартиру житель накопит за 6,2 года.
Самое доступное жилье, по версии издания, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, где на квартиру житель накопит за 1,4 года. Последнее место в рейтинге занял Севастополь, там копить придется 11,3 года.
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