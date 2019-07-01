В Екатеринбурге выявлен завышенный рост тарифов ЖКХ

Эксперты сообщают, что во втором полугодии тарифы вырастут на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что на 2,9 процентных пункта превысит предельно допустимый уровень.

Одной из основных причин увеличения тарифов аналитики называют повышение НДС. Специалистами были проанализированы цены на электроэнергию, услуги управляющих компаний, тарифы на ТКО и иные расходы на ЖКХ.

Между тем, эксперты отмечают, что при учете роста НДС до 20%, теоретически индексация тарифов должна составить 1,7%. Однако фактический показатель существенно отличается, кроме того, в столице Урала зафиксирован рост тарифов на холодное и горячее водоснабжение. Сейчас екатеринбуржцы отдают за услуги ЖКХ в среднем 10,4% от семейного бюджета.