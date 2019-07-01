Свердловские власти планируют снизить налоги «Тагильского трамвая»

В соответствии с новым законопроектом, предприятия, имеющие выручку от перевозок не менее 70%, смогут использовать льготную ставку по налогу на имущество в размене 0,9%. Таким образом, законопроект предусматривает снижение доли доходов от таких перевозок до 50%.

Изменения в закон внесут для снижения влияния транспорта на загрязнение окружающей среды и для выполнения программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

По мнению председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, нововведение позволит сделать перевозки выгодными для пассажиров. Изменения планируют рассмотреть в конце июля.

В настоящий момент трамвайными перевозками в Нижнем Тагиле занимается МУП «Тагильский трамвай», в Екатеринбурге — ЕМУП «Гортранс», в Краснотурьинске — МУП «Городской трамвай» и МУП «Волчанский Автоэлектротранспорт».