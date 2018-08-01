Муниципальный долг Нижнего Тагила сократился в июле на 200 млн рублей

В частности, для того чтобы ослабить процентную нагрузку на бюджет Нижнего Тагила, специалисты администрации привлекают временно свободные денежные средства. В последующем эти зарезервированные кредитные линии восстанавливаются. Кроме того, регулярно происходит замещение «дорогих» коммерческих кредитов на более «дешевые».

В связи с предпринимаемыми мерами в июле 2018 года за счет временно свободных денежных средств удалось погасить кредит в размере 200 миллионов рублей. Это привело к снижению муниципального долга до 1,07 миллиарда рублей.

Деятельность финансового управления находится под постоянным контролем врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.