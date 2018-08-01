Муниципальный долг Нижнего Тагила сократился в июле на 200 млн рублей

В Нижнем Тагиле в июле 2018 года муниципальный долг снизился до уровня 1,07 миллиарда рублей. Специалисты мэрии продолжают сокращать объем долга.
В частности, для того чтобы ослабить процентную нагрузку на бюджет Нижнего Тагила, специалисты администрации привлекают временно свободные денежные средства. В последующем эти зарезервированные кредитные линии восстанавливаются. Кроме того, регулярно происходит замещение «дорогих» коммерческих кредитов на более «дешевые».
В связи с предпринимаемыми мерами в июле 2018 года за счет временно свободных денежных средств удалось погасить кредит в размере 200 миллионов рублей. Это привело к снижению муниципального долга до 1,07 миллиарда рублей.
Деятельность финансового управления находится под постоянным контролем врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
Запланировано снижение долга за счет экономии на платежах по процентам. Так, было реализовано перекредитование, в результате которого экономия на процентных платежах составила 0,7 миллиона рублей.