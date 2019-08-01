Свердловское правительство приняло стратегию развития внутреннего туризма

Реализация стратегии позволит сформировать современную и конкурентоспособную туристскую индустрию и увеличить турпоток в область.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, Свердловская область по итогам 2018 года входит в десятку регионов-лидеров России по темпам развития туризма.

Реализация стратегии позволит закрепить достигнутые успехи, вывести развитие туристской индустрии на качественно новый уровень, увеличить к 2035 году туристический поток в Свердловскую область не менее чем на 50% к уровню прошлого года, сказал губернатор.

Куйвашев также отметил, что туристов привлечет Универсиада, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге.