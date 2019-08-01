В России впервые за 2019 год зафиксирована дефляция

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Росстат зафиксировал снижение на 0,1% цен на потребительские товары. Данные опубликованы на сайте ведомства.
Цены на товары снизились с 23 по 29 июля. Дефляция произошла впервые в этом году. Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,1%.
Подешевели овощи (на 0,9%), сахар (на 1,2%), подсолнечное масло (на 0,3%). Цены на колбасы снизились на 0,2%.
Подорожали помидоры (на 1,7%), пшено (на 0,6%), яйца (на 0,5%), свинина и куриное мясо (на 0,4%). Рыба и вермишель подорожали на 0,3%, консервы мясные, масло сливочное, сметана, творог жирный и рис — на 0,2%. Цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,1%.
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