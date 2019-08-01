В России впервые за 2019 год зафиксирована дефляция

Цены на товары снизились с 23 по 29 июля. Дефляция произошла впервые в этом году. Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,1%.

Подешевели овощи (на 0,9%), сахар (на 1,2%), подсолнечное масло (на 0,3%). Цены на колбасы снизились на 0,2%.