ВГОК показал прибыль впервые с 2015 года

С 2015 года чистая прибыль ВГОКа неизменно оказывалась со знаком «минус». Рекордными оказались убытки 2016 года — 437 млн рублей. В 2018 году чистая прибыль предприятия составила более 345 млн рублей. Выручка от продажи продукции: 5,4 млрд рублей при себестоимости продаж 4,5 млрд рублей.

Отметим, что в арбитраж регулярно поступают заявления о признании Высокогорского комбината банкротом, а в июле «Энергосбыт Плюс» инициировал на предприятии проверку в связи с образовавшимся за потребление электроэнергии долгом в 360 миллионов рублей.