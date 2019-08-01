ВГОК показал прибыль впервые с 2015 года

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Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Согласно официальным документам, предприятие впервые за последние четыре года показало прибыль.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
С 2015 года чистая прибыль ВГОКа неизменно оказывалась со знаком «минус». Рекордными оказались убытки 2016 года — 437 млн рублей. В 2018 году чистая прибыль предприятия составила более 345 млн рублей. Выручка от продажи продукции: 5,4 млрд рублей при себестоимости продаж 4,5 млрд рублей.
Отметим, что в арбитраж регулярно поступают заявления о признании Высокогорского комбината банкротом, а в июле «Энергосбыт Плюс» инициировал на предприятии проверку в связи с образовавшимся за потребление электроэнергии долгом в 360 миллионов рублей.
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