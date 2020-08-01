Алексей Кушнарев перестал быть самым богатым депутатом Заксобрания
Свердловские депутаты отчитались о доходах за 2019 года. Самый высокий доход у вице-спикера Заксобрания Свердловской области Виктора Маслакова, самый низкий — у депутата-банкрота Ильи Гаффнера. Сведения опубликованы на сайте Заксобрания.
Виктор Маслаков за прошедший год заработал более 90 млн рублей. На втором месте — управляющий директор «Евраз НТМК» Алексей Кушнарев. Его доход составил 73,5 млн рублей. В сравнении с прошлым годом Кушнарев потерял в доходе, а Маслаков увеличил его. Ранее рейтинг самых богатых депутатов Заксобрания возглавлял именно Кушнарев.
Депутат Владимир Смирнов отчитался о 72,4 млн рубле дохода, Александр Серебренников — о 60,4 млн рублей. Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина задекларировала 6,4 млн рублей.
Наиболее низким стал доход депутата-банкрота Ильи Гаффнера, он составил 4 копейки.
Среди супругов депутатов наибольший доход у жены вице-спикера Михаила Клименко — 89,6 млн рублей. У самого же Клименко доход составил 3,1 млн рублей.
Супруга Вячеслава Брозовского отчиталась о доходах в размере 84,8 млн рублей. Сам Брозовский указал доход 20,5 млн рублей. Жена Евгения Зяблицева задекларировала 47 млн рублей. Депутат отчитался о доходе 1,9 млн рублей.