Алексей Кушнарев перестал быть самым богатым депутатом Заксобрания

Виктор Маслаков за прошедший год заработал более 90 млн рублей. На втором месте — управляющий директор «Евраз НТМК» Алексей Кушнарев. Его доход составил 73,5 млн рублей. В сравнении с прошлым годом Кушнарев потерял в доходе, а Маслаков увеличил его. Ранее рейтинг самых богатых депутатов Заксобрания возглавлял именно Кушнарев.