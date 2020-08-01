Для ОЭЗ «Титановая долина» построят железную дорогу за 1,6 млрд рублей
Сегодня, 13:37ЭкономикаФото: Департамент информационной политики
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Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и глава Свердловской железной дороги Иван Колесников подписали концессию на строительство железной дороги между Верхней Салдой и ОЭЗ «Титановой долиной», сообщает департамент информполитики.
Железная дорога позволит резидентам «Титановой долины» перевозить до 500 тысяч тонн груза в год. Это развивать производство. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что подписание соглашения очень важно для региона.
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Стоимость проекта составляет 1,61 миллиарда рублей. Работы по строительству должны быть закончены до конца 2022 года.
Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов отметил, что решение о строительстве новой железной дороги позволит разместить на территории «Титановой долины» второе колесное производство ЕВРАЗа. В него планируют вложить 16 миллиардов рублей. Производство будет выпускать 200 тысяч колес в год с возможностью расширения мощностей до 300 тысяч.
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