Для ОЭЗ «Титановая долина» построят железную дорогу за 1,6 млрд рублей

Железная дорога позволит резидентам «Титановой долины» перевозить до 500 тысяч тонн груза в год. Это развивать производство. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что подписание соглашения очень важно для региона.

Стоимость проекта составляет 1,61 миллиарда рублей. Работы по строительству должны быть закончены до конца 2022 года.