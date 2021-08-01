Реконструкция «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдется в 21,9 миллиона рублей

Общая площадь помещений, согласно техническому заданию, составляет 190,8 квадратных метра, а площадь застройки — 211 квадратных метров.
Подрядчику предстоит выполнить устройство фундамента и элементов усиления перекрытия над подвалами, временных подпорных стоек под балки, монолитную плиту пола по грунту, гидроизолировать стены, усилить стены, перемычки, отремонтировать спуск в подвал, приямки, крыльца и козырьки.
Также подрядчик должен восстановить кирпичную кладку, отделку, устроить чердак, кровлю, полы, фасады, окна, двери, сделать крыльца с ограждениями, козырек и отмостку. Должны быть приведены в надлежащий вид канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование. Кроме того, подрядчику предстоит обустроить охранную и пожарную сигнализацию, электроосвещение и выполнить благоустройство прилегающей территории.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 августа 2021 года. Все работы должны быть завершены до 30 апреля 2022 года.
Напомним, в феврале 2021 года сообщалось, что ремонт «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдется в 17,5 миллиона рублей.