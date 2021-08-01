Реконструкция «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдется в 21,9 миллиона рублей

Также подрядчик должен восстановить кирпичную кладку, отделку, устроить чердак, кровлю, полы, фасады, окна, двери, сделать крыльца с ограждениями, козырек и отмостку. Должны быть приведены в надлежащий вид канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование. Кроме того, подрядчику предстоит обустроить охранную и пожарную сигнализацию, электроосвещение и выполнить благоустройство прилегающей территории.