Реконструкция «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдется в 21,9 миллиона рублей

Реконструкция «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдется в 21,9 миллиона рублей
Реконструкция «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдется в 21,9 миллиона рублей
Сегодня, 11:19ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
На ремонт «Дома Окуджавы», расположенного на улице Карла Маркса, 20а в Нижнем Тагиле, выделено 21,9 миллиона рублей.

Общая площадь помещений, согласно техническому заданию, составляет 190,8 квадратных метра, а площадь застройки — 211 квадратных метров.

Подрядчику предстоит выполнить устройство фундамента и элементов усиления перекрытия над подвалами, временных подпорных стоек под балки, монолитную плиту пола по грунту, гидроизолировать стены, усилить стены, перемычки, отремонтировать спуск в подвал, приямки, крыльца и козырьки.

Также подрядчик должен восстановить кирпичную кладку, отделку, устроить чердак, кровлю, полы, фасады, окна, двери, сделать крыльца с ограждениями, козырек и отмостку. Должны быть приведены в надлежащий вид канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование. Кроме того, подрядчику предстоит обустроить охранную и пожарную сигнализацию, электроосвещение и выполнить благоустройство прилегающей территории.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 августа 2021 года. Все работы должны быть завершены до 30 апреля 2022 года.

Напомним, в феврале 2021 года сообщалось, что ремонт «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдется в 17,5 миллиона рублей.

Сюжеты:
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