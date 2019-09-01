Жители России стали покупать меньше цветов ко Дню знаний
Сегодня, 11:18ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Результаты исследований, проведённых среди россиян, показали, что в 2019 году они реже выбирают экзотические цветы, также сократилось и количество цветов в букетах, сообщают «Новые Известия».
Специалисты отмечают, что цветы к 1 сентября поменяли своё значение и стали не подарком учителю, а просто неким символом праздника. Рост продаж в этом году не превысил 30%, хотя три-пять лет назад эта цифра варьировалась от 50 до 60%.
В качестве причин падения покупательской способности населения названы рост цен на канцелярские товары и школьную одежду, а также повышение цен на цветы. Эксперты отметили, что цветы дорожают из-за повышения курса валют, а также подорожания тарифов на энергию и газ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей