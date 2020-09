Должники МУПа и иск к «Кировскому»: крупные дела августа в свердловском арбитраже

Какие многомиллионные иски рассматривались в августе в Арбитражном суде Свердловской области, изучила редакция TagilCity.ru.

Спор о земельном участке Индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин через Арбитражный суд требует от ООО «Лев и К» освободить земельный участок и взыскать более 382 миллионов рублей в качестве компенсации убытков. Компания-ответчик является владельцем сети супермаркетов «Кировский». После устранения истцом недостатков в исковом заявлении, оно было принято к производству. Дата первого судебного заседания назначена на середину октября. Крупное банкротство Банк «Траст» в исковом заявлении от 3 августа просит суд признать банкротом ООО «Бест-Екатеринбург», которое является оптовым поставщиком продовольственных товаров, и назначить процедуру наблюдения. Кроме того, заявитель требует включить его в третью очередь реестра кредиторов и взыскать с ответчика более 354 миллионов рублей. По данным из открытых источников, «Бест-Екатеринбург» был исполнителем по 25 госконтрактам на сумму 21,4 миллиона рублей. В конце 2019 года с иском о банкротстве ООО «Бест-Екатеринбург» в Арбитражный суд обращалась инспекция Федеральной налоговой службы в Екатеринбурге. Однако тогда суд не нашел оснований для признания должника банкротом и прекратил производство. Требования конкурсного управляющего Признать несостоятельным ООО «Уралтехнохим» требует конкурсный управляющий «НПО Инновационные газовые технологии», которое находится на стадии банкротства с 2018 года. Сумма исковых требований составляет 51 миллион рублей. «НПО Инновационные газовые технологии» занималась оборудованием для нефтегазовой отрасли. Должники МУПа Екатеринбургское МУП «Водоканал» требует с Министерства спорта РФ порядка 97 миллионов рублей в качестве долга за поставленные услуги. Кроме того, в августе МУП предъявил иски еще к 20 организациям, большая часть из которых является управляющими компаниями. Иски к тагильским компаниям Более 109 миллионов рублей требует ООО «Полипластик Урал» с «Торгового дома Демидовский» в Нижнем Тагиле. Компания-истец занимается производством и поставкой полимерных труб. Суть иска пока неизвестна, так как заявление находится на рассмотрении в суде. МУП «Теплосервис», находящееся в Кушве, подало иск на 10,5 миллионов рублей к тагильскому ОАО «ВГОК» для взыскания долга по договорам поставки теплоэнергии. Исковые требования к обогатительному комбинату рассматриваются в Арбитражном суде регулярно. С декабря 2019 года у ВГОКа арестовано имущество в рамках процедуры банкротства. На текущий момент общие требования кредиторов предприятия составляют порядка 2,7 млрд рублей. Photo: 1mediainvest.ru

