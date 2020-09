На недвижимость скандального УрФЮИ нашли покупателя

В Екатеринбурге три помещения в здании на улице Карла Либкнехта, 1, где располагался Уральский финансово-юридический институт, были проданы петербургскому "Обществу защиты прав собственников и арендаторов недвижимости", согласно данным портала "Федресурс".

Общая площадь зданий составляет почти 268 квадратных метров. Их продали за 15 миллионов рублей. Кроме того, компания приобрела объект незавершенного строительства, площадь которого составляет 44,8 квадратных метра, расположенный в деревне Мурзинка, за 10 миллионов рублей, а также товарный знак за 100 тысяч рублей. На данный момент ведутся поиски покупателя на покупку нежилого здания на улице Горького, 6. Его площадь составляет 311,8 квадратных метра. Начальная стоимость - 70 миллионов рублей. Скандальная история вокруг Уральского финансово-юридического института началась еще в 2016 году. В 2019 году Арбитражным судом был удовлетворен иск компании "Лоза", учредителем которой является экс-супруга ректора УрФЮИ Владислава Назарова Анжелика Виноградова, о признании УрФЮИ банкротом.

