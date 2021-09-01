Хлебокомбинат в Сысерти остановил работу утром 1 сентября

Информацию подтверждают сами сотрудники завода. Они рассказали, что собрание с руководством должно пройти в ближайшее время, пишет Е1.
Проблемы, по словам работников, на предприятии уже давно — несколько месяцев не выплачиваются зарплаты. Задержки начались еще в конце 2020 года.
Наличие у завода проблем подтвердил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.
По его словам, на комиссиях с налоговыми органами нередко поднимались вопросы о долгах предприятия. Общая сумма насчитывает несколько миллионов рублей. Директор говорил, что торговые сети не работают по предоплате, а поставщикам муки и сахара требуются авансы. Отсюда возникают проблемы с отсрочками. В частности, по словам Нисковских, имеются проблемы с оборотными средствами.
Напомним, в Свердловской области на продажу была выставлена птицефабрика «Рефтинская». Ее стоимость составляет около 2,5 миллиарда рублей.