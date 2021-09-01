Хлебокомбинат в Сысерти остановил работу утром 1 сентября

По его словам, на комиссиях с налоговыми органами нередко поднимались вопросы о долгах предприятия. Общая сумма насчитывает несколько миллионов рублей. Директор говорил, что торговые сети не работают по предоплате, а поставщикам муки и сахара требуются авансы. Отсюда возникают проблемы с отсрочками. В частности, по словам Нисковских, имеются проблемы с оборотными средствами.