Пять зданий «Уралэнергокомплекта» за 9,3 млн рублей продаются в Нижнем Тагиле

В связи с банкротством предприятия, которое зарегистрировано в Екатеринбурге, здания находятся в залоге у «Уральского Транспортного банка». Начальная цена каждого из пяти лотов составляет:
В 2018 году арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Уралэнергокомплект». Основным видом деятельности предприятия является производство строительных металлических конструкций и изделий.
С иском о банкротстве ООО «УЭК» в суд обратилась межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области. В ходе рассмотрения дела было установлено, что предприятие задолжало кредиторам 190 млн рублей и восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Напомним, НПП «Русперфоратор», которое занимается производством взрывчатки, подало иск о банкротстве ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле.