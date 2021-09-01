Пять зданий «Уралэнергокомплекта» за 9,3 млн рублей продаются в Нижнем Тагиле

Пять зданий «Уралэнергокомплекта» за 9,3 млн рублей продаются в Нижнем Тагиле
Пять зданий «Уралэнергокомплекта» за 9,3 млн рублей продаются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:26ЭкономикаАнна ГригорьеваФото: сайт «Система электронных торгов»
Пять нежилых помещений, принадлежащих ООО «Уралэнергокомплект», на улице Кирова в Нижнем Тагиле выставлены на торги. Общая стоимость всех лотов — 9,3 млн рублей.

В связи с банкротством предприятия, которое зарегистрировано в Екатеринбурге, здания находятся в залоге у «Уральского Транспортного банка». Начальная цена каждого из пяти лотов составляет:

  • здание ремонтно-механического цеха – 2,3 млн рублей;
  • здание гаража с бытовыми помещениями – 2,6 млн рублей;
  • здание комбината – 2,6 млн рублей;
  • здание склада – 210 тысяч рублей;
  • здание центрального склада – 1,6 млн рублей.
Здание ремонтно-механического цеха
Фото:сайт «Система электронных торгов»

В 2018 году арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Уралэнергокомплект». Основным видом деятельности предприятия является производство строительных металлических конструкций и изделий.

С иском о банкротстве ООО «УЭК» в суд обратилась межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области. В ходе рассмотрения дела было установлено, что предприятие задолжало кредиторам 190 млн рублей и восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.

Напомним, НПП «Русперфоратор», которое занимается производством взрывчатки, подало иск о банкротстве ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
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банкротствоторгиНижний ТагилУралэнергокомплект
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