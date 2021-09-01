Пять зданий «Уралэнергокомплекта» за 9,3 млн рублей продаются в Нижнем Тагиле

С иском о банкротстве ООО «УЭК» в суд обратилась межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области. В ходе рассмотрения дела было установлено, что предприятие задолжало кредиторам 190 млн рублей и восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.