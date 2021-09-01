Здание бывшего «Тагилбанка» в Нижнем Тагиле вновь продается за 100 млн рублей

Как сказано в объявлении, 11-этажное здание в Нижнем Тагиле площадью 8,590 квадратных метров имеет капитальный ремонт и подходит под любой вид бизнеса. Среди преимуществ от покупки указывается отсутствие учебных заведений и соседство с налоговой.
Ранее здание «Тагилбанка» после его банкротства выставляли на торги несколько раз. Каждый цена лота снижалась. Изначально оно оценивалось в 304,8 млн рублей. Но в итоге в мае 2021 года было продано за 60,8 млн рублей. Вырученные от продажи средства были направлены на удовлетворение требований кредиторов «Тагилбанка».