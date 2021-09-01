Здание бывшего «Тагилбанка» в Нижнем Тагиле вновь продается за 100 млн рублей

Здание бывшего «Тагилбанка», находящееся на улице Ломоносова, 2а, вновь выставлено на продажу одним из агентств недвижимости в Нижнем Тагиле. Теперь его стоимость составляет 100 млн рублей.

Как сказано в объявлении, 11-этажное здание в Нижнем Тагиле площадью 8,590 квадратных метров имеет капитальный ремонт и подходит под любой вид бизнеса. Среди преимуществ от покупки указывается отсутствие учебных заведений и соседство с налоговой. Ранее здание «Тагилбанка» после его банкротства выставляли на торги несколько раз. Каждый цена лота снижалась. Изначально оно оценивалось в 304,8 млн рублей. Но в итоге в мае 2021 года было продано за 60,8 млн рублей. Вырученные от продажи средства были направлены на удовлетворение требований кредиторов «Тагилбанка». Здание бывшего «Тагилбанка» продано за 60,8 млн рублей в Нижнем Тагиле

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