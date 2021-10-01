64,1 млн выделено на ремонт инженерных сетей в тагильском ГДДЮТ

64,1 млн выделено на ремонт инженерных сетей в тагильском ГДДЮТ
64,1 млн выделено на ремонт инженерных сетей в тагильском ГДДЮТ
Сегодня, 14:18ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
На обустройство инженерных сетей в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле ищет подрядчика генподрядчик МУП «Тагилдорстрой». Работы должны быть окончены до 31 мая 2022 года.

На объекте необходимо провести электроосвещение, обустроить внутренние системы водоснабжения, канализации и отопления. Также нужно обновить системы постановочного освещения, служебной связи и технологического телевидения.

Работы должны быть выполнены в соответствии с техрегламентами и национальными стандартами. На стройплощадке необходимо организовать охрану.

МУП «Тагилдорстрой» назначит представителей для организации строительного контроля. Гарантийный срок на выполненные работы подрядчика составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 8 октября 2021 года.

Напомним, на капитальный ремонт тагильского Городского дворца детского и юношеского творчества на улице Красногвардейская, 15 выделено 366,3 миллиона рублей. Планируется обновить кровлю, фасады, и крыльцо здания, а также заменить системы вентиляции, отопления, водоснабжения и кондиционирования. Объект должен быть сдан в 2024 году, на время ремонта секции и кружки продолжат работу в других местах Нижнего Тагила.

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